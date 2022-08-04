Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu yıl sonunda atışı gerçekleştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu yıl sonunda atışı gerçekleştirilecek

AA

Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu yıl sonunda atışı gerçekleştirilecek

AKSARAY (AA) - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu sene içinde tanıtımını yaptıklarını anımsatarak, "İnşallah bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz." dedi.

İkinci, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Roket Yarışması için geldiği Aksaray'da, AA muhabirine, ROKETSAN'ın mottosunun "denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar savunmanın ihtiyacı olan bütün teknolojileri geliştirebilecek bir altyapı kurmak" olduğunu söyledi.

Bu gayretle 3 bine yakın mühendisin AR-GE çalışmalarına devam ettiğini belirten İkinci, "Ülkemizin gururu olan ürünleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine başarı sağlayan ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST çadırında da yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğumuz mühimmatları, füzeleri ve gelişmiş platformları görebiliyoruz. Çakır füzemizin lansmanını bu sene içerisinde yaptık. İnşallah bu sene sonunda başarıyla atışını gerçekleştireceğiz. Hızlıca TSK'ya, dost ve kardeş ülkelerimizin kullanımına sunacağız." diye konuştu.

İkinci, ROKETSAN'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görev doğrultusunda Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin kendi ürettiği uyduları ve faydalı yükleri uzaya taşıyacak roketleri ROKETSAN'ın imal ettiğini dile getiren İkinci, şunları söyledi:

"Bunun için çok ciddi bir altyapı oluşturulmuş ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. ROKETSAN, 1 milyar doların üzerindeki büyük bir altyapıyı hayata geçiriyor. 2020'de Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni açtık. Burada ortaya çıkartılan ürünlerle ülkemizin uzay yarışında ön plana çıkabilmesi için çalışıyoruz. Bağımsız teknolojileri geliştiriyoruz."

- "Çok ciddi başarılara imza atıyoruz"

İkinci, milli teknolojilerle uzaya fırlatılan yerli roketlerle 2017 ve 2020'de 136 kilometreye ulaşarak Türkiye'nin bağımsız uzaya erişimini sağladıklarını vurguladı.

Bundan sonraki hedefin uyduları uzaya taşıyacak platformları hayata geçirmek olduğuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Mini akıllı mühimmatlarımız şu anda en çok bilinen aile. MAM-L ve MAM-C en son ürettiklerimiz. Bunların üzerindeki teknolojiler ciddi oranda artırıldı. Dünyada klasmanındaki en iyi mühimmatlar diyebiliriz. Çok ciddi başarılara imza atıyoruz. Artık ulusal başarıyı da geçtik. Uluslararası anlamda İHA ve SİHA'larla beraber kullanımları çok üst düzey yeteneğe kavuşmasını sağladı. Bizim milli olarak yaptığımız bu mühimmatlar, yeni akıl ve en son teknolojiyle yapılıyor. Vuruş yeteneği ve menzillerinin artırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız
YEREL HABERLER İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden ...
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksaray'da Roket Yarışları'nı izledi:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail ...
Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik ...
Yakıt alırken ateşlediği çakmak ATV'yi alev topuna çevirdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yakıt alırken ateşlediği çakmak ATV'yi alev topuna ...
Kore gazisi Sabri Saygılı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi Sabri Saygılı son yolculuğuna uğurlandı
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 ...
Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız ...
Trafik jandarması köy yollarında hız denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Trafik jandarması köy yollarında hız denetimlerini ...
Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarma kenevir ekip uyuşturucu ticareti ...
Başkan Dinçer sanayi esnafı ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Dinçer sanayi esnafı ile buluştu
Aksaray Üniversitesinde YÖK Sanal Fuarı
YEREL HABERLER Aksaray Üniversitesinde YÖK Sanal Fuarı
Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.