Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu:

AA

Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu:

AKSARAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz organizasyonuna 5 binden fazla takım ile 600 bine yakın yarışmacının başvuru yaptığını söyledi.

Bakan Varank, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda, takımları ziyaret etti, lise ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Varank, roket atışlarının ardından yaptığı açıklamada, TEKONEFST'te yarışmalarla gençleri geleceğin teknolojilerine hazırladıklarını söyledi.

- "Teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz"

Gençlerin çok farklı kategorilerde geleceğin teknolojilerinde kendi takımlarını kurarak yarıştığını anımsatan Varank, "TEKNOFEST'e başladığımızda 14 farklı kategoride yarışmalar düzenliyorduk. Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 5 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu. Şu anda Türkiye'nin her tarafında bu yarışmalar yapılıyor. Bundan önce Ordu, Giresun ve Trabzon'daydık. Bugün Aksaray'dayız. Türkiye'nin her tarafında teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "20 yıldır Türkiye'ye bir teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz"

Varank, Aksaray'daki etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği roketlerin yarıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin teknoloji ve bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. Bugün Anadolu'nun en ücra köşesindeki liselerimizde öğrencilerimiz, 'beraber nasıl çalışma yapabiliriz, takım çalışmasıyla bir roket geliştirebiliriz' diye takımlarını kurup, roketlerini tasarlayıp, üretip burada ROKETSAN'ın destekleriyle bu yarışmayı yapıyorlar. Biraz önce öğrencilerimizin heyecanlarına eşlik ettik, 5-10 bin fite roketlerini nasıl ulaştırdıklarını gördük. İnşallah biz TEKNOFEST'e bu heyecanı ve coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz. En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan bir iktidar olarak 20 yıldır Türkiye'ye teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz. Bu yarışmalarda elde ettiğimiz başarılar bizi çok memnun ediyor. Daha önce bu yarışmalara katılmış gençlerimiz şu anda ROKETSAN'da Türkiye'nin savunma sanayisinde en önemli projelerde çalışıyorlar."

- "Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz"

TEKNOFEST ateşinin bu ülkede hiçbir zaman dinmeyeceğine işaret eden Varan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST Karadeniz, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yarışmalarla devam ediyor. Finali, 30 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de hem muhteşem havacılık ve teknoloji şovlarıyla heyecanı tekrar ateşlemiş olacak hem de tüm bu yarışmalara katılan genç kardeşlerimizin ödüllerini Samsun'da takdim edeceğiz. Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz. 'Ailelerimiz, çocuklarıyla, evlatlarıyla beraber bu coşkuya ortak olsunlar' diyoruz. Burada roket yarışmalarına katıldık, 5 senedir bu yarışmalar devam ediyor. Burada yakaladığımız ivmeyi, gelişmeyi görmek bizi gerçekten memnun ediyor."

Bakan Varank'a Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aksaray'da teşkilat buluşması programında konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aksaray'da teşkilat ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aksaray'da sektör temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aksaray'da sektör ...
Bakan Kirişci: Marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Marketlerimizde bir ürünün kıtlığı ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aksaray'da İl Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Aksaray'da İl ...
Erkek arkadaşının vurduğu Duygu, ameliyat olacak
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının vurduğu Duygu, ameliyat olacak
Aksaray'da bir kadın tabancayla vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da bir kadın tabancayla vurularak yaralandı
Otoyolda duran düğün konvoyundaki araçlara TIR çarptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Otoyolda duran düğün konvoyundaki araçlara TIR ...
Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki ...
Duygu, evinde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralandı
YEREL HABERLER Duygu, evinde erkek arkadaşının silahından çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.