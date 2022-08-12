Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken kaybolan Hırvatistanlı 2 sporcu kurtarıldı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'daki Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken yollarını kaybeden Hırvatistan uyruklu 2 kadın sporcu, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede bir otelde konaklayan psikolog İva Stasow (47) ile bilgisayar programcısı Zlata Agic (41), sabah Hasan Dağı'na tırmanmaya başladı.

Hırvatistanlı uyruklu iki kadın sporcu akşam otele dönmeyince, işletme sahibi Tuncer Soyal, kaybolmalarından şüphelenerek durumu jandarma ile AFAD'a bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel sahibi ve bölgede hayvan otlatan çobanlarla birlikte Hasan Dağı'nda yabancı uyruklu iki kadın dağcıyı aramaya başladı.

Çobanların arama yaptığı yerde ışık gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye hareket eden ekipler, 2 Hırvatistanlı dağcıya gece saatlerinde ulaştı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen kadın sporcular, jandarma ekiplerince kaldıkları otele götürüldü.

Hırvatistanlı sporcular, zirve tırmanışı sırasında yönlerini kaybettiklerini ve hava karardığı için de yolu bulamadıklarını belirterek, kendilerini kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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