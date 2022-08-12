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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da esnafı ziyaret etti

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da esnafı ziyaret etti

AKSARAY (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da esnaf ziyareti yaptı.

Birtakım ziyaretler için geldiği Aksaray'da vatandaşlara hitap eden Akşener, kente ikinci kez geldiğini, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. 2020 yılının ocak ayından itibaren Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezdiğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Bu gezilerde bir amacım var. Çok uzun zamandır sizin dertleriniz konuşulmuyor. Buna karşılık şuculuk buculuk üzerinden siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor. Sizin dertleriniz konuşulmadığı için de her birinizin ayrı ayrı çırak çıktığı sistem var bu ülkede. Bunu değiştirmenin yolu esnafların müşterileri velinimettir. Dolayısıyla siyasetçi için de müşteri seçmendir. Seçmenimiz velinimettir. Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi? Nankör diyebilir mi? Hırsız diyebilir mi? Diyemez. Madem siyasetçi için millet bu işin aslıdır, siyasetçi de onun vekilidir. Yapılması gereken şu, bu asil millet ve seçmen velinimettir."

Akşener, ister iktidar olsun, ister muhalefet, siyasetçilerin görevinin vatandaşı dinlemek olduğunu ifade etti. Siyasetçilerin görevinin vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Siyasetçiler bu çözümlerin üzerinden rekabet etmektir. Benim gibi her siyasetçinin buraya gelip karşınızda resmi tanzim durmasını sağlamaktır. Siz olmazsanız siyaset de olmaz, siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. O nedenle esnaf için müşterisi velinimet olduğundan bu dükkanlara girdim. O dükkanların içerisinde, 'Bu akşam ne pişireceğim?' diye düşünen kadınları gördüm. Atanamayan gençlerin gözyaşlarını gördüm. İnsanların, ev hanımlarının, çiftçilerin konuştuğunu gördüm. Siyasetçilerin esnafların içerisindeki insanların sesini duyup ona çözüm üretmesi gerekiyor."

Akşener, bu düzeni vatandaşların helal oylarıyla sandıkta ve demokrasiyle beraber değiştireceklerini dile getirdi.

Konuşmasının ardından Akşener, beraberindekilerle ziyaret ettiği Eski Sanayi Caddesi'ndeki esnafla sohbet etti.

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