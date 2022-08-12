Hayırsever iş insanı Aksaray'a 5 yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

AKSARAY (AA) - Aksaraylı iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya, sağlık alanında ihtiyaç duyulan bölgelerde 5 yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak.

Elite Naturel Organik Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar Eşmekaya, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.



Valilik makamında kabul ettiği iş insanı ile bir süre görüşen Vali Aydoğdu, iş insanı Eşmekaya'nın sağlık alanında ihtiyaç duyulan 2'si bu yıl sonunda tamamlanmak üzere toplam 5 yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptırma kararı aldığını söyledi.

Güzel ve anlamlı bir hayır hizmeti yapma kararı alan iş adamı Eşmekaya'yı tebrik eden Vali Hamza Aydoğdu, yapılacak 112 acil sağlık istasyonları ile vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetinden yararlanacağını belirtti.

Sağlık çalışanlarının büyük fedakârlık göstererek vatandaşlara hizmet ettiğini vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, şunları kaydetti:



"Doktor, hemşire ve tüm sağlık personellerimiz gece gündüz demeden çok önemli bir hizmeti yürütüyorlar. Bizler de onlara sağlıklı ortamlar sağlanması adına hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bu anlamda hayırseverlerimizin desteği bizi çok mutlu ediyor. Aksaraylı iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya, 2’si bu yıl sonunda tamamlanarak hizmete alınacak toplam 5 yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu yaptırma kararı aldı. Kendisine tüm Aksaraylılar adına teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin."

Şirket olarak 12 farklı organik meyve suyu üretimi yaptıklarını, ürünlerini Kanada, ABD, Japonya, Avustralya, İngiltere, Tayvan, Çin, İsveç, İsviçre ve Almanya’ya ihraç ettiklerini belirten iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya, kendi memleketlerinde eğitim ve sağlık alanında destek olmaya çalıştıklarını, şirket olarak bu tür hayır hizmetlerinde bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.



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