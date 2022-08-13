AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy'dan partisinin kuruluş yıl dönümü mesajı

AKSARAY (AA) - AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınsoy, mesajında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk günkü heyecan ve aşkla, 21'inci kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

AK Parti'nin reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktığının vurgulayan Altınsoy, şunları kaydetti:

"AK Parti, milletin iradesiyle, halkın oylarıyla başı dik şekilde yoluna devam ediyor. Milletinden aldığı büyük güçle her türlü vesayeti, kalkışmaları ve darbeleri bertaraf eden partimiz, 21 yılda milletin hizmetkarı olma anlayışı içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'nin son 21 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline talip tek partidir. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olduk. Bu eserleri kazandırdıkça Türkiye'nin büyümesini, dünyada söz sahibi olmasını istemeyen şer ve vesayet odakları her türlü oyunları oynadı. Oynamaya da devam ediyor. Ancak devlet millet kaynaşmasının zaferi, Türkiye düşmanlarının en ağır mağlubiyeti olmuştur. AK Parti teşkilatı olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz."

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engellemelere ve zorluklara rağmen ulaşacağını aktaran Altınsoy, "Gece gündüz demeden hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda önce millet, önce memleket diyerek hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşmaya devam edeceğiz. Partimizin 21.kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza ve desteğini artırarak devam ettiren aziz milletimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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