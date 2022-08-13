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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl ameliyat sayısı 20 bine ulaştı

AA

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl ameliyat sayısı 20 bine ulaştı

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl yapılan ameliyat sayısının 20 bine ulaştığını söyledi.

Güleç ve beraberindeki Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Mutlu, çat kapı hasta ziyaretleri kapsamında, 63 yaşında açık kalp ameliyatı olan Leyla Aksoy'u ziyaret etti.

Güleç, AA muhabirine, hastanede yapılan açık kalp ameliyatlarının sayısının 200'ü geçtiğini belirtti.

Hastanede yapılan açık kalp ameliyatı başarı oranlarının çok iyi olduğunu aktaran Güleç, şöyle konuştu:

"Aksoy'un sağlık durumunun gayet iyi olması bizleri sevindirdi. 815 yatak kapasitesine sahip hastanemizin 125'i yoğun bakım yatağı olarak kullanılıyor. 17 ameliyathane masamız var. Yoğun bakımlarımız gerekli malzeme ve teknik altyapıyla destekleniyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesinde bu yıl yapılan ameliyat sayısı 20 bine ulaştı. Hizmetlerimizin kalitesi artarak devam ediyor."

Aksoy ise sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini, yapılan anjiyonun ardından acilen açık kalp ameliyatına alındığını söyledi.

Eşinin Ankara'da ameliyat olma teklifini geri çevirdiğini, kararını vererek ameliyat olduğunu aktaran Aksoy, "Aksaray veya Ankara'daki doktorlar aynı ameliyatları yapıyor. Aksaray'da ameliyat olmaya karar verdim. Tıkalı damarlarım değiştirildi. 40 günde sağlığıma kavuştum. Ameliyat sonrası kendimi daha çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Aksoy, başta doktorlar ve yoğun bakım sağlık personelleri olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

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