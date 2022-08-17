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Aksaray'da "İstihdamla Gülen Yüzler Projesi" kapsamında 130 kişi işe başladı

AA

Aksaray'da "İstihdamla Gülen Yüzler Projesi" kapsamında 130 kişi işe başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince sosyal yardım alanlara yönelik hazırlanan "İstihdamla Gülen Yüzler Projesi" kapsamında 130 kişi iş sahibi oldu.

İşe yerleşen işçilerle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Hamza Aydoğdu, çalışabilir durumdaki dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen projenin modellenerek tüm Türkiye'de uygulanabileceğini söyledi.

Projeyle 7 ayda 130 kişinin istihdamının gerçekleştirdiklerini aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşlarımız herhangi destek almadan şimdi kendi geçimlerini sağlayabiliyorlar. Geçen hafta 30 kişi iş başı yaptı. Buradaki amacımız şu, vatandaşlarımızın iş yapabilme yetisi, gayreti, teknik tarafları varsa onlara iş bulmak ve onları kendi emeklerinin karşılıklarını almalarını sağlamaktı. Biz bu projeyle çalışabilir dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımızın iş bulmalarına vesile olup onların istihdam edilmelerini sağlamış olduk. İş başı yapan vatandaşlara, işleri hayırlı, uğurlu olsun."


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