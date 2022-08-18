Eskil ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yürütülen "Gençlerimizin Ailesiyle Yaz Aylarında Birlikteyiz Projesi" kapsamında aileler ve öğrenciler ziyaret ediliyor.



Eskil Kaymakamlığı ve Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında aileler ziyaret edilerek çeşitli hediyeler veriliyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri de ziyaret edildi.

Eskil Milli Eğitim Şube Müdürü Bahadır Örnek, AA muhabirine, memleketlerinden uzak çadır hayatında yaşayan çocukları da unutmadıklarını söyledi.

Ailelerle hasbihal ettiklerini ve sorunlarını dinlediklerini belirten Örnek, "Çocuklarımıza çam sakızı çoban armağanı hediyelerini verdik. Ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da yardımlarımız devam edecektir." diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerinden Halil Karataş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Memleketimizden uzak geçimimizi sağlamak için geldiğimiz Eskil ilçesinde böylesine bir ziyaret bizleri ve çocukları mutlu etti. Bizim ihtiyaçlarımızı, çocukların eğitim durumunu öğrenmek için ellerinde hediyelerle gelen tüm ekibe teşşekkür ediyorum."

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