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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanseri yenen milli sporcunun hayatında "pes etmek" yok

AA

Kanseri yenen milli sporcunun hayatında "pes etmek" yok

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Karaman'da yaşayan Şevval Çelik, 12 yaşında yakalandığı kemik kanserini yendikten sonra beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma yükselmenin gururunu yaşıyor.

Sol bacağında 2015'te ağrı ve şişlik oluşması üzerine hastaneye giden Çelik'e, yapılan tetkikler sonucu kemik kanseri teşhisi konuldu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemoterapi almaya başlayan Çelik, hastalığı nedeniyle diz kapağıyla birlikte bacağının üst kaslarını da kaybetti. Çelik, çocuk onkoloji servisinde bir yıl boyunca gördüğü zorlu tedavi ile hastalığı yendi.

Karaman Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Çelik, öğretmeninin yönlendirmesiyle ilgilenmeye başladığı oturarak voleybolda başarı yakaladı.

Milli takım formasını terletmenin gururunu yaşayan Çelik, azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek oluyor.


- "Kanseri yenebilmek için hiç pes etmedim"

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 19 yaşındaki Çelik, AA muhabirine, milli takımdaki ilk kampı olduğunu, çok büyük tecrübe kazandığını söyledi.

Günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını anlatan Çelik, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Şampiyonalarda çok iyi dereceler elde edeceğimize inanıyoruz. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah dereceye girmek istiyoruz." dedi.

Çelik, kansere yakalandığında yaşının küçük olduğunu, ailesinin ilk başta hastalığını kendisine söylemediğini belirtti. Kanserin bile ne olduğunu bilmediğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Belirli zamanlarda ilaçlar almaya başladım. Bunlar saçlarımı ve kaşlarımı döktü. İlaçları içtikten sonra yemek yiyemiyordum, su içemiyordum. Durumum daha da kötüye gitti, yoğun bakım süreci geçirdim. Üç gün yoğun bakım sürecinin ardından her şey artık benim için bambaşkaydı. Hayatım altüst olmuştu. Çok zor bir sürecin beni beklediğini anladım. Yanımda kalan birçok çocuk hayatını kaybetti. Ben kanseri yenebilmek için hiç pes etmedim ve çok direndim. Üç ameliyatın ardından diz kapağımı aldılar, ailemin de desteğiyle kanseri yendim. Voleybol oynayarak da hayata döndüm."


- "Milli takımda kalıcı olmak istiyorum"

Hastalığı yendikten sonra kendisi için yeni bir sürecin başladığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Gerçekten kendimi çok güçlü hissediyordum. Kanseri yenmek, hiç kolay bir şey değil. Yaşımdan çok çok olgun hissediyordum. Kendi gücümün ne denli büyük olduğunu hissettim. Bu süreçte evde eğitim aldım. Ardından normal okul hayatıma devam ettim. Beden eğitimi öğretmenim beni oturarak voleybol sporuna yönlendirdi, kendimi geliştirdim. Şu anda milli takımdayım, bu bana çok büyük gurur veriyor. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum"

Milli Takım Başantrenörü Mesut Sevim ise milli sporcu Şevval Çelik'in sıcak kanlı, dinamik ve çok başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.


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