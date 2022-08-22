Aksaray'da nişan alışverişinden dönerken yaptıkları kazada yaralanan kadın hastanede öldü

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da nişan alışverişinden dönerken trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kent merkezinde bir alışveriş merkezinde nişan alışverişi yapan ve köylerine dönerken kamyonla çarpışan otomobilden yaralı kurtulan Kamile Yılmaz (25), kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hüzeyfe Sevdi idaresindeki 68 HA 927 plakalı otomobil, 17 Ağustos'da, Karataş köyü girişinde Ali Aygün yönetimindeki 42 PV 325 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada, sürücüler ile Rümeysa Sevdi (16) ve Kamile Yılmaz yaralanmıştı.

Sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.

Hüzeyfe Sevdi ve Kamile Yılmaz'ın nişan töreni olduğu, kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra köylerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilmişti.

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