Aksaray'da sigorta ve muayene tarihi geçen aracı kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sigorta ve muayene tarihi geçen aracı kullanan, polis ekiplerine zorluk çıkaran ehliyetsiz sürücüye 4 bin 270 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Ağustos'ta, İstiklal Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler sürücü T.İ'nin kullandığı 42 AAP 556 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede T.İ'nin ehliyetsiz araç kullandığı, otomobilin sigorta ve muayene tarihinin geçtiği anlaşıldı.

T.İ'ye toplam 4 bin 270 lira cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

Öte yandan T.İ, polislerin ceza yazacağını duyunca telefonla ulaştığı kişiye "Burada adam kesiyorlar. 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar. Aksaray'ı bir toplayın gelin, bunların kaşıntıları var." diyerek yardım istedi.

Polislere zorluk çıkartan ve gözaltına alınan T.İ'nin emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.