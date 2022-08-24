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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT Model Uydu Yarışlarında konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT Model Uydu Yarışlarında konuştu:

AKSARAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan, her adımını planlayan ve geleceğe küresel bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyen Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurduklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışlarında, takımları ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu, model uydu atışlarının ardından, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında TÜRKSAT Model Uydu Yarışlarının bu yıl yedincisinin düzenlendiğini söyledi.

Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla milyonlarla paylaşım yapılan TEKNOFEST'in, özellikle gençlerin ilgisini kazanmayı başardığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan, her adımını planlayan ve geleceğe küresel bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyen Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurduk. Altyapısını hazırladığımız büyük hedeflerimiz var. Yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedefledik. AK Parti iktidarıyla birlikte 2002'den bugüne, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu'nun değerleri daha da güçlenmiş, millilik kavramı da bu güçlenmeden nasibini almıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa ettiğimiz köprülerden, uzaya gönderdiğimiz haberleşme uydularımıza, sorumluluk sahamızdaki her alanda yerli ve milli üretim ve kabiliyetlerimizi artırıyoruz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin bağımsızlığını perçinlediklerini, yeni iş imkanları oluşturduklarını ve teknoloji ihraç eden ülke yolunda hızla yükseldiklerini vurguladı. Bu yarışmayla şimdiden uydu ve uzay teknolojileri alanında çalışacak insan kaynağının yetişmesine vesile olduklarını aktaran Karaismailoğlu, "İlk defa 2016 yılında 3 takım 18 kişiyle başlayan süreç, bu yıl 111 başvuruyla yaklaşık 600 kişiye ulaşan bir yarışmaya dönüştü. TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasının süreçleri uydu ve uzay projesini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlandı. Doğru bir yolda olduğumuzu hem yurt içinde hem de uluslararası arenada kazanılan başarılarla görüyoruz." dedi.

- "Son 20 yılda Türkiye'de adeta bir devrim gerçekleştirdik"

Karaismailoğlu, ABD'de bu yıl düzenlenen Cansat Yarışması'nda, üstün başarı gösteren 15 uluslararası takımın ilk 5'inin Türk takımı olduğunu hatırlattı.

Türkiye olarak üretilen yüksek teknoloji ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'de adeta bir devrim gerçekleştirdik. Bugün, dünyada sadece 10 ülkenin gerçekleştirebildiği kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretiyoruz. Yerli arabamızı, Milli Elektrikli Tren Setlerini üretiyoruz. Savaş gemilerini bir bir denize indiriyor, ATAK Helikopterlerini havalandırıyor, Altay Tanklarını yapıyor, İHA'lar ile düşmanları gözlüyor, gerektiğinde SİHA ile düşmanlarını etkisiz hale getiriyoruz. Kısaca tüm dünyaya her şeyi başarabileceğimizi ispatladık. Üreten, örnek alınan, teknolojik faaliyetleri takip edilen bir ülkeye dönüştük.

- "Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefliyoruz"

Karaismailoğlu, Türkiye'yi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir seviyeye çıkardıklarını ifade etti.

Türksat 3A'yı 2008'de, Türksat 4A'yı 2014'te, Türksat 4B'yi 2015'te uzaya gönderdiklerini, Türksat 5A ve Türksat 5B'nin de 2021'de yörüngelerine ulaştığını hatırlatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böylece bir yılda 2 haberleşme uydusunu devreye alan ender ülkeler arasına yerleştik. TUSAŞ Tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı devam eden ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Böylece Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak. Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda, emin adımlarla ilerliyoruz. Uzay ve havacılık teknolojilerinin yanı sıra dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz."

- "Yazılan oyunları bozan ve artık oyunları kendisi yazan bir Türkiye var"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

5G teknolojisi hususunda çok önemli çalışmalar yaptıklarına, büyük mesafeler katettiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla geliştiriyoruz. 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ve 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriyoruz. Ülke menfaatlerimizi gözeterek 5G teknolojisinin gelişmesi için gereken her türlü çalışmanın gereğini yapmaya devam edeceğiz. Bugün yerli ve milli teknolojisini geliştirerek yazılan oyunları bozan ve artık oyunları kendisi yazan bir Türkiye var."

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