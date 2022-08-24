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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti

AKSARAY (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aksaray'da partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Torun, beraberindeki bazı milletvekilleriyle partisinin Aksaray İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, belediye ve örgütleri sürekli ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu süreçte CHP'li belediyelerin yüzde 80'ini ziyaret ettiklerini belirten Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizin sorunlarını dinlemek, çözüm önerilerini aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde daha iyisini nasıl yapabiliriz onun çalışmalarını yapmak için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok zor ve önemli günlerden geçiyoruz. 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar geçmişte birçok vaatte bulunmasına rağmen, bizlere birçok konuda sözler vermesine rağmen gelinen noktada maalesef tam tersi oldu."

Torun, Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Aksaray'ın bu potansiyelini her geçen gün kaybettiğini savunan Torun, şöyle konuştu:

"Maalesef bir tarım ülkesiyken ithalatçı bir ülke konumuna geldik. Her anlamda birçok tarım ürününü ithal eder duruma geldik. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Her geçen gün de maliyetlerimiz artıyor. Çok çalışmamız lazım. Sürekli illerde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Batısından kuzeyine, doğusundan güneyine her yerdeyiz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz, çözüm önerilerini aktarıyoruz. Sorunların çözümlerinin olduğunu vatandaşlarla paylaşıyoruz."

Toplantıya, CHP milletvekilleri Cavit Arı, Burhanettin Bulut, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.








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