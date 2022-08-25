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Aksaray'da 3. Uluslararası İpek Yolu Sultanhanı Halı, Tekstil, Kültür ve Turizm Festivali başladı

AA

Aksaray'da 3. Uluslararası İpek Yolu Sultanhanı Halı, Tekstil, Kültür ve Turizm Festivali başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 3. Uluslararası İpek Yolu Sultanhanı Halı, Tekstil, Kültür ve Turizm Festivali başladı.

Valilik ve Sultanhanı Belediyesince düzenlenen festivalin açılışında Vali Hamza Aydoğdu, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak ve beraberindekiler, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı.

Aydoğdu, Solak, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile diğer protokol üyeleri, Sultanhanı Kervansarayı içerisine kurulan halı ve kilim sergisini açtı.

Vali Aydoğdu, gazetecilere, İpek Yolu'nun en büyük kervansarayı olan Sultanhanı'nda festival başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin anlamlı olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Böylesine tarihi bir mirasın içerisinde üreticilerimizin halılarını görmek bütünlük sağladı. Festivalimiz 3 gün sürecek. Aksaray'ımızın bütün taraflarıyla birlikte gençlerimiz de burada. İnşallah biz, ecdat yadigarı bu kervansarayımızın içerisinde farklı etkinlikler yaparak burayı herkese göstereceğiz. Kültürümüzü geleceğe anlatmak kadar, göstermek de önemli. Söyleşilerimizle, konserlerimizle ve açılışlarımızla festivalimiz devam edecek."

Belediye Başkanı Fahri Solak ise Sultanhanı Kervansarayı'nın restorasyon çalışmalarını bitirdikten sonra geniş kapsamlı ilk kez bir festival organize ettiklerini ifade etti.

18. yüzyıldan kalma halıların olduğu serginin büyük ilgi gördüğünü belirten Solak, "Festivalimizi ziyaret etmeyen pişman olacaktır. İlber Ortaylı, Sultanhanı'nı çok seviyor. Bugün hocamızı fahri hemşehri ilan ediyoruz. Halı sanatını yaşatabilmek için bu gibi festivallerin daha çok olması gerekiyor." diye konuştu.

Tarihçi yazar Ortaylı da gördükleri karşısında çok memnun kaldığını söyledi.

Özellikle Milas koleksiyon halılarını çok beğendiğini anlatan Ortaylı, şunları kaydetti:

"Sergide yeni halılar ve halıcılar da var. Ben gençken bunların bazıları yoktu. Sultanhanı, halıcılığın merkezi haline geliyor. Başkan Solak da onların başı. Ben gençken bu halıların onarımı ve tamiratı yoktu. Kervansarayları böyle kullanmak en akıllıcası. Başka türlü bunlar böyle nefes almayınca yaşamıyor. Arada bir de sergi yapınca daha güzel oluyor, havası değişiyor. Sırf turist sokmakla olacak bir şey değil. Bu tip etkinlikleri artırmak lazım."

Üç gün sürecek festivalin açılışında sanatçı Sancak da konser verdi.

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