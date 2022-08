Aksaray’da Jandarma Komando Asayiş Bölüğü göreve başladı

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere kurulan Jandarma Komando Asayiş Bölüğü düzenlenen törenle görevine başladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Jandarma Komando Bölüğünün göreve başlaması ve İl Jandarma Komutanlığında görevli bir üst rütbeye yükselen personel için düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, komando bölüğünün jandarma sorumluluk bölgesinde her türlü planlı görevlerde, toplumsal olaylara müdahale ve diğer verilen görevlerin icrasında her an göreve hazır bulunacağını söyledi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında kolluk kuvvetlerinin büyük bir gayretle görevini yaptığını vurgulayan Aydoğdu, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nın açılması ile vatandaşların güvenliğinin temininde mevcut gücüne güç katacağını belirtti.

Komando Andı'nın söylenmesinin ardından yapılan dua ile İl Jandarma Asayiş Komando Bölüğü görevine başladı.



- Bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman jandarmalara yeni rütbeleri takıldı

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 4 subay, 27 astsubay ve 18 uzman jandarma olmak üzere 49 rütbeli personele yeni terfileri tevdi edildi.



Vali Hamza Aydoğdu bir üst rütbeye yükselen jandarma personelini tebrik etti. Terfi alan personelin rütbeleri Vali Hamza Aydoğdu, birim amirleri ve aileler tarafından takıldı.

Rütbe terfi törenine İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, birim amirleri ile jandarma komutanlığında görevli subay, astsubaylar ile terfi alan personellerin eş ve aileleri katıldı.



