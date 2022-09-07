Genç kız, "kazayla" karnındaki dev kitleden kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kız, "kazayla" karnındaki dev kitleden kurtuldu

AA

Genç kız, "kazayla" karnındaki dev kitleden kurtuldu

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaralı kurtulduğu trafik kazası sonrasındaki muayenede tespit edilen karnındaki yaklaşık 8 kilogramlık kitle başarıyla alınan hasta, sağlığına kavuştu.

Lise öğrencisi B.G'ye (17), 25 Ağustos'ta Ankara Caddesi'nde halk otobüsü çarptı. Kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olan B.G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde genç kızın karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi.

Hastanenin Çocuk Cerrahi Bölümü Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Betül Öztürk tarafından acil şekilde ameliyat edilen B.G'nin karnından 60 santimetre çapına ulaşan yaklaşık 8 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

- "Neredeyse bu kitle tüm karnını kaplıyordu"

Operasyona ilişkin bilgi veren Öztürk, AA muhabirine, 17 yaşındaki kız çocuğunun yaralanıp acil servise getirilmesiyle sürecin çok hızlı ilerlediğini söyledi.

Serviste hastanın tedavisine başladıklarını, tomografisinde karnında oldukça büyük bir kitle olduğunu gördüklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Neredeyse bu kitle tüm karnını kaplıyordu. Aileyle görüşerek hızlı şekilde ameliyat kararı aldık. Ameliyat çok başarılı geçti. Sağ yumurtalık kaynaklı kitle başarılı şekilde alındı. Kitlenin organları sağa ve sola doğru sıkıştırdığını gördük. Kitle akciğer zarıyla temas halindeydi. Alt taraftan idrar torbasından akciğer zarına kadar uzanan oldukça büyük bir kitleydi. Bu kitle çok büyümüştü, eğer öğrenilmeseydi patlayabilirdi. Bu durumda da hayati tehlike ortaya çıkabilirdi. Daha da büyüyebilir ve ameliyat edilemez bir duruma gelebilirdi."

Ailelere çocuklarının mutlaka ara ara karın muayenelerini yapmalarını önerdiklerini vurgulayan Öztürk, "Eğer anormal bir büyüme görüyorsak, mutlaka doktora danışmalıyız. Aileler için zayıf bir çocukta göbek varsa, mutlaka bu dikkat çekici olmalı"

- Aile de kitleyi öğrenince çok şaşırdı

Anne Reyhan G. ise kızında hiçbir belirti olmadığını, kitleyi fotoğrafta görünce çok şaşırdığını ifade etti.

Kızının kitleyi ne zamandır taşıdığını bilmediklerini belirten Reyhan G, şunları kaydetti:

"Bütün organlarına baskı yapmış. Çok şükür patlamadan kurtulduk. Kızım uzun zamandır diyet yapıyordu ancak bir türlü karın bölgesinden kilo veremiyordu. Hep merak ediyordu neden kilo veremediğini. Bu kitle yüzünden demek ki kilo veremiyormuş. Özellikle karnında şişlik olan aileler çocuklarının karın muayenelerini kesinlikle ertelemesin. İlk işim diğer çocuklarımı da muayene ettirmek olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüsün çarptı, kaldırıldığı hastanede karından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı
YEREL HABERLER Otobüsün çarptı, kaldırıldığı hastanede karından 7 ...
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aksaray Valiliğini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ...
CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP'li Nazlıaka, Aksaray'da partisinin il ...
Aksaray'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 ...
Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
YEREL HABERLER Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.