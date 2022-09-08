Aksaray'da 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da gümrük kaçağı 7 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 milyon 500 bin gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi, sürücü M.Z.B. (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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