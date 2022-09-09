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Bakan Kurum, Aksaray Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

AA

Bakan Kurum, Aksaray Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

AKSARAY (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendileri ülkede barış ve huzur için mücadele ederken bir kesimin ise Türkiye'yi sınırlarına mahkum ettiğini, suya sabuna dokunmadığını, ülkenin geçmişine, tarihine yüz çevirdiğini belirtti.

Kurum, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Aksaray Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Selçuklu'nun şehri, nice alimler yetiştiren, ekonomisiyle, üretimiyle ve ticaretiyle bölgede parlayan yıldız haline gelen Aksaray'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Aksaray'ın gücüne güç katacak, insanını mutlu edecek ve gençleri sevindirecek birçok açılışı gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Her bir açılışımız şehrimiz, hemşehrilerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Aksaray'a toplam bedeli 500 milyon lira olan 24 eserimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize 253 konut, Millet Bahçesi, Tuz Gölü karşılama merkezi, 26 kilometre bisiklet yolu, içme suyu gibi birçok hizmet kazandırıyoruz. Aksaray'a ve memleketimize hayırlı, uğurlu olsun."

Ülke için çalışmaya ve hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Kurum, "Bir yerde eser üretenler, hizmet getirenler, mega projelere imza atanlar; diğer yerde sosyal medya belediyeciliği yapanlar, milleti tehdit edenler, eser diye musluk açanlar var." dedi.

Bir tarafta Türkiye'yi baştan aşağı imar, ihya ve inşa edenlerin, diğer tarafta ise Türkiye'nin tarihinde yıkımla, yasakla ve yoksullukla anılan zihniyetlerin bulunduğunu söyleyen Kurum, "Bir tarafta Türkiye'yi bölgesel güç, küresel aktör yapmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gece gündüz demeden çalışıyor. Bir tarafta barış ve huzur için mücadele edenler diğer tarafta ise Türkiye'yi sınırlarına mahkum edenler, suya sabuna dokunmayanlar, tarihine, geçmişine yüz çevirenler var. Bir tarafta hedefi gençlerimiz ve çocuklarımız için 2023, 2053 ve 2071 olanlar var diğer tarafta 'Büyük Taarruz'a barış, Karabağ'da işimiz yok, 'Akdeniz'de de ne yapıyoruz' diyenler var. İnanın, milletimiz bu manzaraya baktığında kaynayan kazanın kapak tutmadığını, mızrağın artık çuvala sığmadığını çok iyi görüyor." İfadelerini kullandı.

Kurum, muhalefetin büyükşehirlerde genel müdürlük pazarlıklarıyla, ihale peşkeşleriyle birbirine düşmeye başladığını dile getirdi.​​​​​​​

Seçim zamanı yaklaştıkça muhalefettekilerin öfke nöbeti geçirip, nefislerinin esiri olmaya başladığını ifade eden Kurum, "İkbal peşinde koşmaya başladıklarını görüyoruz. Diğerleri de onların çevirdikleri dolapları ifşa etmekle tehdit ediyor. Birisi 'yeni ittifak kurabiliriz', ötekisi 'HDP'ye bakanlık verebiliriz', berikisi 'adaylığa hazırım' diyor. Aksaraylı hemşerilerim ne güzel söylemiş, ‘Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur' diye." Şeklinde konuştu.

- "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı rekor bir oyla destekleyeceğiz"

Kurum, Cumhur İttifakı olarak 2023'te de zafer kazanıp millet, Aksaray ve Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu zaferi gençler, esnaf, vatandaş ve tüm milletle birlikte kazanacaklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı rekor bir oyla destekleyeceğiz. Daha önceki mitinglerde Aksaraylı kardeşlerimiz verdiği sözleri hep tutmuştu. Şimdi de hemşerilerimizden bir söz istiyoruz. 2023'te sandıkları patlatacak mıyız? İnşallah bizlerde sizlere layık olmaya çalışacağız. Allah sizden razı olsun. 20 yıldır hep Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı desteklediniz. Gece demediniz gündüz demediniz hep bizlerin arkasında oldunuz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bizde bu anlayışla hizmetlerimizi yapacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler kurdele keserek 24 eserin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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