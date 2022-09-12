Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan veli ve öğretmenlere mektup

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte görev yapan 6 bin 700 öğretmen ile 92 bin öğrenci velisine mektup gönderdi.

Akademik başarının yanı sıra dünya çocukları ile rekabetinin önemini vurgulayan Vali Aydoğdu, mektubunda şunları kaydetti:

"Elbette akademik başarı olacak. Bunu talep etmekte hiçbir beis yok. Ancak, asıl sorun, acaba bu talebi çılgınlık haline getirip asıl sahip olunması gereken değerleri ıskalıyor muyuz? Çocuklarımızın bir ayağı sevgi, saygı, ahlak, terbiye ile kendi topraklarına, değerlerine sabitlenmiş, diğer ayağı bilgi ile dünyayı gezmeli iken biz onları engelliyor, tek kanat ile uçmalarını mı istiyoruz? Değerlerinden kopmuş bu uçuşun sonucu nedir ve bize bir faydası var mıdır? Unutmayalım ki biz değişmedikçe çocuklarımız da öğretmenlerimiz de sistem de değişmez. Peki nasıl? Her şeyden önce, değişim ve dönüşümün kalpte başladığını bilmeliyiz. Kalp tahakküm kabul etmez."

Mektubunda öğretmenlere de seslenen Aydoğdu, öğretmenlerin her türlü olumsuzluğa rağmen, pes etmemeleri, öğrencilerini severek, onlara sevgiyi aşılamaları, yılmadan, usanmadan ve şevkle eğitimlerine devam etmelerinin her türlü takdirin üstünde olduğunu kaydetti.

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