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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA

Aksaray'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde Yasin K. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yasin K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 68 ABF 823 plakalı hafif ticari araçla kaçmak istedi.

Silahla ateş edilince Yasin K, bu seferde aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak istese de başarılı olamadı.

Silahla ağır yaralanan Yasin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yasin K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Köy muhtarı Yusuf Sarıkaya gazetecilere, "Üç el silah sesi geldi. Hemen araçla olay yerine geldim. Terk edilmiş bir hafif ticari araç gördüm. Daha sonra 3 el daha silah sesi duydum. 300 metre ileride bu kişiyi kovalayan araç hızla Aksaray istikametine kaçtı. Buraya geldiğimde biri yerde yatıyordu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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