Aksaray'da su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Aksaray merkeze bağlı Kalebalta köyünde Hasan Yağdı (61), henüz bilinmeyen nedenle bahçesinde bulunan 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD kurtarma ekipleri Yağdı'nın cansız bedenini yarım saatlik çalışma sonucu su kuyusundan çıkardı.

Yağdı'nın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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