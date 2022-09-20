Aksaray'da hayırsever tarafından yaptırılan lise törenle açıldı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eşmekaya beldesinde, iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya tarafından yaptırılan 12 derslikli Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın ismi verilen okulun bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törene katılan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, önemli olan her şeyin kaybolduğunu ancak değerli olanların asla kaybolmayarak insanların hem zihninde hem de kalbinde yerini almaya devam ettiğini söyledi.

Hayırsever iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın amel defterine öldükten sonra bile işlenecek bir yapıt bıraktığını belirten Vali Aydoğdu, "Bu değerli bir yapıt ve kıyamete kadar bir anlam ifade edecek. Allah kendisinden razı olsun. Bu hayırseverlik örneği, hiçbir kültürde, medeniyette yoktur. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Eğitime verdiği desteğin yanı sıra Aksaray merkezde de bir trafik eğitim parkı yaptıran iş insanı Eşmakaya da, "Allah bu gün burayı da açmayı nasip etti. Hayırlı uğurlu olsun. Burada vatana millete bayrağına bağlı iyi insanlar yetişecektir. Yarınlara dönük çalışmaları olan çocuklar yetiştireceklerdir." dedi.

Törene Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Ramazan Kaşlı, Eşmekaya ailesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



12 derslikli olarak yapılan okulda 182 öğrenci eğitim görecek.



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