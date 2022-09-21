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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, köy okulunun duvarını boyadı

AA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, köy okulunun duvarını boyadı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ziyaret ettiği köy okulunun duvarını boyadı.

Kente ilk ataması yapılan öğretmenlerle geçtiğimiz hafta toplantı yapan Aydoğdu, Bağlı köyündeki ilkokulun ana sınıfının boya ihtiyacını dile getiren Sevgihan Ağır isimli öğretmene yardım sözü verdi.

Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Bağlı ilkokulunu ziyaret eden Aydoğdu, Aksaray’da başlattıkları bir gelenekle ilk atamaları Aksaray'a yapılan genç öğretmenlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda Sevgihan Ağır öğretmenin ana sınıfının boyanması ile ilgili destek istediğini aktaran Vali Aydoğdu, okulun boyanması için yardım edecekleri hususunda söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için okula geldiklerini belirtti.

Köy Muhtarı Mustafa Karip ve okul öğretmenleriyle sohbet eden Aydoğdu, 37 öğrencisi bulunan ilkokulun diğer ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Hamza Aydoğdu, bahçenin ağaçlandırılması konusunda da çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

- "Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir"

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik bir fedakarlık mesleğidir. Gelecek kuşakların en iyi şekilde yetiştirilmesi eğitim ordusu ile mümkün olacaktır. Öğretmenlerimizin eğitim ve öğretimi devam ettirme gayret ve çabasını görünce hakikaten insan bugün ve gelecek için çok umutlu oluyor. Öğretmen arkadaşlarımızın görev yaptıkları köyde muhtar, imam ve köy halkı ile olan güzel diyaloglarını görmek, onlarla yaptıkları dikey ve yatay iletişimin ne kadar faydalı olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bu nedenle öğretmenlerimizin değerini iyi anlamamız gerekiyor. Eğitim geleceğe yapılan en büyük ve en önemli yatırımdır."

Vali Aydoğdu, daha sonra ceketini çıkartarak, Sevgihan öğretmen ve Milli Eğitim Müdürü Kartal ile ana sınıfının duvarlarını boyadı.

Öğrencilere futbol, voleybol ve basketbol topu da hediye eden Aydoğdu, bahçede onlarla bir süre top oynadı.

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