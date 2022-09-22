Aksaray'dan yolcu otobüsüyle Mersin'e gönderilen 47 flamingodan 26'sı telef oldu

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AKSARAY (AA) - Aksaray'dan yolcu otobüsüyle gönderilen 47 flamingodan 26'sının telef olmasıyla ilgili 4 kişiye toplam 425 bin lira para cezası uygulandı.

İddiaya göre, Eskil ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Naim D. (34), kardeşi Mehmet D. (36) ve bir yaylada yaşayan İbrahim K. (38), 28 Ağustos'ta Tuz Gölü'nden yakaladıkları 47 flamingoyu ayaklarını ve gagalarını bağlayıp kolilere koyduktan sonra satmak için yolcu otobüsüyle Mersin'e gönderdi.

Mersin'de otobüsten indirilen kolilerin içinde flamingoları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Verilen adrese giden ekipler, flamingolardan 26'sının telef olduğunu tespit etti. Canlı olduğu belirlenen flamingolar, sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Olayın ardından harekete geçen Eskil Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, flamingoları yakaladığı ve yolcu otobüsüne teslim ettiği belirlenen Naim D, Mehmet D. ve İbrahim K'nin evine operasyon düzenledi. Adreslerde çok sayıda ördek, tuna ve angut kuşları ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, Naim D. ile otobüs şoförüne toplam 300 bin, İbrahim K. ile Mehmet D'ye de toplam 125 bin lira idari para cezası uygulayıp, haklarında adli işlem başlattı. Gözaltına alınan İbrahim K, Naim D. ve Mehmet D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yine Aksaray'da evinde kuş bulunduğu belirlenen Ziya E'nin evine de operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ele geçirilen ve evde beslemesi yasak olan angut, ördek gibi çok sayıda kuşa el konuldu. Ziya E'ye de 25 bin lira idari para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

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