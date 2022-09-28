Aksaray Valisi liseli gençlerle sosyal deney yaptı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, lise öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde sevgi üzerine sosyal deney yapmalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını istedi.



Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından deneyin sonuçlarını paylaştı.



Paylaşımında, gençlerle yaptığı görüşmelerde sosyal deney fikri üzerinde anlaştıklarını ifade eden Aydoğdu, "Eve gittiklerinde 'Anneciğim, babacığım seni seviyorum, iyi ki benim ailemsiniz.' diyecekler ve tepkilerini bize yazacaklar. Bedava olan şeyleri birbirimizden esirgemeyelim. Gençler, bugünümüz ve yarınımız. iyi ki varlar" ifadelerine yer verdi.



Toplantıdan sonra evlerine giden gençler, "Anneciğim, babacığım sizi çok seviyorum, iyi ki benim ailemsiniz." sözleri karşısında aldıkları tepkileri Vali Hamza Aydoğdu ile paylaştı.



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