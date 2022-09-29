Aksaray'daki okullarda "Aksaray Okuyor Projesi" düzenlendi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince düzenlenen "Aksaray Okuyor Projesi" kapsamında kent genelindeki okullarda 2. ders saatinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlik öncesinde kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, esnafa kitap hediye etti.

Daha sonra Şehit Ali Er Anadolu Lisesine geçen Aydoğdu ve beraberindekiler etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Aydoğdu, gazetecilere, her perşembe günü farklı bir okulda bu etkinliği sürdüreceklerini söyledi.

Okumanın insanı dinlendirdiğini huzur verdiğini ifade eden Aydoğdu, "Okumak hem kalbin hem ruhun hem de insanın itibar kazanması demektir. 6 ay-1 yıl sonra herkeste okuma alışkanlığı ortaya çıkmış olacak. Okuyarak kendi kültürümüzü medeniyetimizi geçmişten bugüne taşıyarak geleceğe yürümemiz gerekiyor." diye konuştu.

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