Vali Aydoğdu yaya geçidini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

AKSARAY (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aksaray'da etkinlik düzenlendi.

Aksaray Belediye Başkanlığı önünde başlanan etkinlikte Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Ankara Caddesi'nde öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyayan Aydoğdu, gazetecilere, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde güzel bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Her şeyden kıymetli olan can güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Aydoğdu, "Bu farkındalık çalışmalarıyla birlikte birbirimize olan saygıyı göstermek zorundayız. Bu hem insanlığımızın bir gereği hem de huzurlu yaşamının ilk adımıdır. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Aydoğdu ve öğrenciler sürücüleri ehliyet kemeri ve diğer trafik kuralları hakkında uyardı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.