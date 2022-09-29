Aksaray'da arama yapılan iş yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polis ekiplerinin bir iş yerinde arama yaptığı sırada araçla kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ihbar üzerine Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptığı sırada Y.E.K. ve M.Y. 68 HA 926 plakalı hafif ticari araçla kaçtı.

"Dur" ikazına uymayan sürücünün yakalanması için kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından araç, Aksaray-Adana kara yolu Otogar Kavşağı'nda lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Sürücü Y.E.K. ile yanındaki M.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar eroin, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.