Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

AA

Hasan Dağı'nda Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

AKSARAY (AA) - Son yıllarda birçok etkinliğin düzenlendiği Hasan Dağı'nda, 7-9 Ekim'de Dünya İniş Kaykay ve Hız Kayağı Şampiyonası gerçekleştirilecek. Organizasyona 30 ülkeden 130 sporcunun katılması bekleniyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Dünya Yer Çekimi Sporları İniş Kaykay ve Hız Kızağı Federasyonu Başkanı William Stephenson, Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Aydoğdu, Hasan Dağı'nın bu yarışlar için dünyanın en uzun parkuruna ve her seviyedeki sporcuların sürüş yapabilmesine olanak sağladığını söyledi.

Hasan Dağı'nın bu organizasyonla birlikte çok farklı bir boyuta geçeceğini belirten Vali Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu şampiyona yaklaşık 200 ülkenin televizyonlarından canlı yayınlanacak. Biz 7 Ekim'de organizasyonun açılışını yapacağız. Bizler şampiyona için Aksaray'a gelen sporcuları ve yetkilileri en güzel şekilde ağırlayacağız. Onları Aksaray'dan mutlu ve değerli hissettirip göndereceğiz. Bu gibi organizasyonların en güzel tarafı, özelde Aksaray'ın tanıtımı genelde ise Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli."


- "Hasan Dağı, kaykay ve hız kayağı için cazibe merkezi haline dönüşecek"


Stephenson ise Hasan Dağı'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Uzun bir parkurun olmasının yanında hızlı ve mücadeleci yarışların olacağını aktaran Stephenson, "Bunlar bizim için çok önemli. Bu organizasyondan sonra buraya daha çok sporcu katılacak. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar bizleri canlı yayınla izleyecek. Bu, turizm açısından çok önemli. Aksaray'ı ve bölgeyi dünyaya tanıtacağız. Bir şampiyona için burada değiliz. Planlarımız ilerleyen yıllarda da şampiyona düzenlemek üzerine. Hasan Dağı, kaykay ve hız kayağı için cazibe merkezi haline dönüşecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen işçi ağır ...
Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü ...
Bacağı kesilen Bengisu Voleybol Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor
YEREL HABERLER Bacağı kesilen Bengisu Voleybol Milli Takımı'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.