Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar çevredekilere zor anlar yaşattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kamyona çarpan tırdaki kovanlarda bulunan arılar, çevredekilerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Sivas'tan aldığı 450 arı kovanını Aydın'a götüren Mehmet Çetin idaresindeki 52 ACE 310 plakalı tır, lastik tamiri için geldiği Atatürk Bulvarı'nda toptancı kamyonuyla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 2 arı kovanı kamyonun üzerine düştü.

Etrafa dağılan arılar, çevredeki esnafa zor anlar yaşattı.

Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Kamyon sürücüsü Fatih Murat Gültegin, AA muhabirine, çarpışmanın etkisiyle kovanların kamyonun üzerine düştüğünü söyledi. Gültegin, "Çok sayıda arı beni soktu. Ben de başıma poşet bağlayarak önlem aldım." diye konuştu.

Esnaf Mustafa Arıkök de arı kovanı yüklü tırın toptancı kamyonuna çarpmasıyla bir anda her yerin arı olduğunu ifade etti.

Tır sürücüsünün gelip kovanları aldığını ancak arılardan mağdur olduklarını belirten Arıkök, "Arılardan kaçmak için baya uğraştık. Esnaf kapılarını kapattı. Sokağa giren insanları başka yöne çevirdik. Kovanlar gitti ancak arılar hala dükkanın kapısının önünde. Gitmelerini bekliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.