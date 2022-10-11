Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı sporcularından Hasan Dağı Pisti'ne övgü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı sporcularından Hasan Dağı Pisti'ne övgü

AA

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı sporcularından Hasan Dağı Pisti'ne övgü

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı sporcuları Avustralyalı Harry Clarke ve Belçikalı Jasmijn Hanegraef, Hasan Dağı Pisti'nin keskin virajları dolayısıyla çok teknik gerektiren bir pist olduğunu söyledi.

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası için Aksaray'a gelen Clarke ve Hanegraef, Hasan Dağı Pisti'ni AA muhabirine değerlendirdi.

Komşusundan etkilenerek 22 yıl önce kaykaya başladığını belirten Clarke, kaykayın kolay bir başlangıç sporu olmadığını belirterek, "Başladıktan sonra gittikçe kolaylaşıyor. Profesyonel olduktan sonra da tekrar yeniden başlamış gibi oluyorsunuz. Hızlı bir spor olduğu için gayet tehlikeli bir spor. Bu hıza alıştıktan sonra da gittikçe kolaylaşıyor." dedi.

Clarke, bu spor sayesinde dünyanın birçok ülkesini gezme fırsatı yakaladığını, bu durumun kendisini çok keyiflendirdiğini ifade etti.

Gittikleri her ülkede farklı olaylarla karşılaştığına dikkati çeken Clarke, "Bazen hızla kayarken tavuk ve köpek gibi hayvanlar çıkıyor karşımıza. Onlardan kurtulmak için bile manevra yapmanız gerekebiliyor. Böyle ilginç olaylarla çok karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Hasan Dağı'ndaki parkuru da değerlendiren Clarke, şampiyonanın düzenleneceğinin açıklanmasının ardından internetten araştırma yaptığını dile getirdi.

Şampiyonanın başlamasından 2 gün önce Aksaray'a geldiğini ve gördükleri karşısında hayran kaldığını aktaran Clarke, şunları kaydetti:

"Pist alanı virajları, hızlanması her şey harika. Kafamda köşeleri, virajları tasarladım ancak antrenmanlar sırasında hepsini unuttum. Bambaşka bir durum ortaya çıktı. Çok mücadeleci ve zorluk seviyesi yüksek bir pist burası. O yüzden işimiz gayet zor. Kaykay sporunu yapmak isteyenlerin kesinlikle Hasan Dağı gibi zor bir pistten başlamaması gerekiyor. Bizim sporumuzda güvenlik çok önemli, hiçbir zaman elden bırakılmaması gerekiyor. Hızlı öğreneyim diyerek riske girilmemesi gerekiyor. Yavaş yavaş ve doğru adımlarla bu spor öğrenilebilir. Mutlaka bilen birisinden destek alınması gerekiyor."


- Hanegraef: "Kaykayın çok farklı ve büyük keyfi var"

Kaykay sporuyla 7 yıldır ilgilenen Belçikalı Jasmijn Hanegraef ise arkadaşı sayesinde kaykay sporuna ilgi duyduğunu ve çok sevdiğini söyledi.

Kaykay sporunun zor olduğuna dikkati çeken Hanegraef, "Çok fazla düşüldüğü için her yeriniz morarıyor. Alıştıktan sonra artık bu spordan vazgeçilmiyor. Kaykayın çok farklı ve büyük keyfi var. Başlangıç olarak zor bir spor. Kaykayın üzerinde ona hükmetmek çok keyifli. Şampiyonalarda yarışırken konsantrasyonunuzun en üst seviyelerde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Dağı Pisti'nin zorluğuna vurgu yapan Hanegraef, "Hasan Dağı parkuru, bu konsantrasyonunuzun en üst seviyelerde hatta bir tık üzerinde olması gereken bir yer. Çok ilginç bir yapısı var parkurun. Diğer sporcu arkadaşlarımla da konuştum. Daha önce hiç böyle bir yerde yarışmamıştık, çok eğlenceli. Parkur çok keskin virajlara sahip sporcuların çok teknik kullanması gerekecek. Çok dikkat gerektiriyor ancak şunu da söyleyeyim parkur olarak en iyi yerlerden bir tanesi burası." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 katlı binanın çatısında kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 6 katlı binanın çatısında kiremitleri kontrol ederken ...
Aksaray'da çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aksaray'da çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
6 katlı binanın çatısında kiremitleri kontrol ederken düşüp öldü
YEREL HABERLER 6 katlı binanın çatısında kiremitleri kontrol ederken ...
Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Dünya İniş Kaykay ile Hız Kızağı Şampiyonası sona ...
Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı ...
Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda
YEREL HABERLER Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.