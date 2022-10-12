Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler A.O. (26) ve O.A'yı (25) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin motosikleti çıkararak hızlıca götürmesi yer aldı.









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