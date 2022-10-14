Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçesaray Mahallesi'ndeki tır dorselerinin fren sistemi beyninin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler B.D. (26) ve L.K'yi (26) belirlenen adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, L.K. serbest bırakıldı.