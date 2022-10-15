Kadınların elinde şekillenen bitkiler süs eşyası olarak Hollanda'ya gönderiliyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da Hasan ve Ekecik dağları ile Tuz Gölü havzasından toplanan yabani bitkiler, kamışlar ve dikenler, kadınların ellerinde hediyelik eşyaya dönüşüyor.

Hollanda'da yaşayan İbrahim Çal, 2 yıl önce memleketi Hırkatol köyündeki 2 bin 500 metrekarelik alanda hediyelik eşya üretim merkezi kurdu.

Sezonda 100 kadına istihdam sağlanan tesiste, dağlardan toplanan üzerlik, boğa dikeni, keten, pampas, labada, kozalak, pamuk, kamış, limon ve boğa dikenleri hediyelik eşyaya dönüştürülüyor.



- "Hollanda'dan tüm dünya ülkelerine satış yapılıyor"

Merkezin müdürü Gülferiye Çal, AA muhabirine, tesiste, doğadan topladıkları bitkileri, temizleme, boyutlama, demetleme ve boyama işlemlerinden geçirdiklerini söyledi.

Bu işlemlerin ardından ürünlerin hazır hale getirildiğini aktaran Çal, "Haziran ayı gibi işçilerle dağlara gidiyoruz. Bitki toplayan işçi sayımız zaman zaman değişse de 5-6 çalışandan aşağı düşmüyor. Süs çiçeği ve çelenk gibi hediyelik eşya üretiminin yapıldığı tesiste şu anda 65-70 kadın çalışanımız var. Ürünleri Hollanda'ya gönderiyoruz. Oradan tüm dünya ülkelerine satış yapılıyor." diye konuştu.

Çal, insanların dağ ve bayırlarda gördüğünde yolunu değiştirdiği diken ya da yabani otların, tesiste hediyelik ürüne dönüştüğünü dile getirdi.

- Üretim kapasitesinin artırılması hedeflenen tesiste sadece kadınlar çalışıyor

Tesisin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çal, şunları kaydetti:

"Sezonunda fabrikadan çıkan binlerce demeti gönderiyoruz. Geçen yıl 20 tır süs çiçeği ve çelenk gönderdik. Bizim ürünlerimiz demet olarak hesaplanıyor. Bir tırda 30 ila 50 bin demet ürün bulunuyor. İşlerimiz bu sezon dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizden ötürü biraz düştü. Amacımız geçen yılki üretimin üzerine çıkabilmek. Tesiste sadece kendi köyümüz ve çevre köylerdeki kadınları çalıştırıyoruz. Daha çok kadın çalıştırarak ev ekonomilerine katkı sağlamak istiyoruz. Eskiden ev hanımı olan kadınlarımız her gün sabah 08.00'de işbaşı yapıyor. Evlerinin işlerini de yapıyorlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları var onlara da bakıyorlar, çocuklarıyla da ilgileniyorlar. Çok güzel bir iş ortamı oluştu. Çalışanlarımız da bizler de memnunuz. İşletme sahibimizin burayı açma sebebi de bu köylü kadınlara faydalı olabilmekti."

Çal, sera sistemi kurarak kışın da tesisin çalışmasını hedeflediklerini, bu yönde çalışma yürüttüklerini bildirdi.



- "Köyümüzde böyle bir iş yerinin açılması bizleri çok mutlu etti"

İşçilerden 39 yaşındaki Meryem Sarıkaya ise ev ekonomisine destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Dağlardan getirilen bitkileri çiçek demeti yapıyoruz. Tesisi kuranlardan Allah razı olsun. Köylü kadınlar için geçim kaynağı oldu. Buradan kazandıklarımla hem çocuklarımı okutuyorum hem de kocama destek oluyorum. Dikenler elimize batıyor ama eldivenler bizleri koruyor." ifadelerini kullandı.



Tesiste 2 yıldır çalışan Beyaz Gökkaya da erkenden kalktığını anlatarak, "İlk iş olarak evde büyükbaş hayvanlarımız var, onlara bakıyorum. Çocukları okula gönderiyorum. Eşim işe gittikten sonra ben de buraya iş yerime geliyorum. Köyümüzde böyle bir iş yerinin açılması bizleri çok mutlu etti. Buradan kazandıklarımla çok şükür evin ihtiyaçlarını karşılıyorum, çocuklarımızı okutuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.