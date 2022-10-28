Aksaray'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler Ş.B. (24) ve C.S.K'yi (18) belirlenen adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, olaya ilişkin bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, iki kişinin motosikletleri binanın garajına getirmesi ve oradan çıkarması yer aldı.