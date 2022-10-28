Aksaray'da ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırda verim beklentisi yüksek

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı olan silajlık mısırı ikinci ürün olarak yetiştiren çiftçiler, yüksek verim bekliyor.

Tuz Gölü Havzası'nda buğday veya arpa gibi ürünlerin hasadının ardından silajlık mısır, yaklaşık 150 bin dekar alanda 90 gün önce toprakla buluştu.

Dekar başına ortalama 7-8 ton ürün elde edilmesi planlanan silajlık mısır, tesislerde paketlendikten sonra ülke genelinde hayvancılık sektörüne kaba yem olarak satılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, hasadına başlanan yem bitkisi silajlık mısırın veriminin çok iyi olduğunu söyledi.

Mısır silajının hayvancılıkta çok iyi bir yem kaynağı olduğunu anlatan Saklav, şöyle konuştu:

"Rekoltemizden gayet memnunuz, dekar başına 7-8 ton civarında ürün alıyoruz. 2021'de TÜİK rakamlarına göre 142 bin dekar alanda 877 bin ton ile Türkiye'de 9. sıradaydık. İnşallah bu yıl geçen yılki rakamları artırarak 150 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ton üretim bekliyoruz. Bu yılki hedeflerimizi gerçekleştirmek üzereyiz. Çiftçilerimizin ürettiklerine değer katmak amacıyla hem sahada hem de projeler üreterek destek oluyoruz. Bu yıl silajlık mısır üretiminde Türkiye genelinde ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz."

Üretici Hüseyin Koçak ise yaklaşık 200 dekar alanda silajlık mısır üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl gerçekten çok iyi bir mahsul aldık. Hem verim hem de kalite çok iyi. Allah devletimize zeval vermesin, çok güzel destekleri var." dedi.

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