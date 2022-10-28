Aksaray Valisi Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Aydoğdu, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyet'in ilanının Türk Milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugünlere nasıl gelindiğini unutmayarak, milli benliğimize sahip çıkacak, insanlarımızın her bakımdan mutlu olduğu müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, izinden yürüyerek medeni dünyanın saygın, güvenilir bir üyesi olma yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. Sahip olduklarımızın değerini bilerek, gücümüze inanarak, sorunlar karşısında yılmayarak, demokrasimize sahip çıkarak, bölünmez bütünlüğümüzü koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak, aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

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