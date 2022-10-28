Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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AKSARAY (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da tören, Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ın, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Aksaray

Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazı siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Karaman

Karaman'da, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediyenin çelenkleri sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, askeri erkan ile vatandaşlar iştirak etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki törende, Valilik, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ve Belediyenin çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kurum amirleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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