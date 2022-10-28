Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 58 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde belirlenen 58 ikamete düzenlediği operasyonda 58 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, esrar, sentetik uyuşturucu, Hint keneviri, 6 tabanca, tüfek ve 7 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 10'u Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 34 zanlıdan 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 16 şüpheli ise tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





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