Aksaray'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ev ve iş yerlerinden çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyası, para, motosiklet, bisiklet ve elektronik eşya hırsızlığıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.
Kent merkezinde ikametlere düzenlenen operasyonda F.M. (37), İ.A. (45), M.A. (28), A.Ö. (32) ve E.B. (19) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.