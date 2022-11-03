"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin 2. etap protokolü imzalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince 2 yıl önce başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin 2. etap protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Vali Hamza Aydoğdu, kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıda, projenin ilk aşamasında Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

Proje kapsamında küçükbaş hayvancılık çalışmalarında ilk sonuçların alındığını dile getiren Aydoğdu, "Köylerimiz de boşalmıyor. Biz hep Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslıyoruz. Bizim tekrar köylerde bir yaşam oluşturmak için köyleri bir yaşam merkezine dönüştürmemiz lazım. Orada insanların yaşaması için cazip hale getirmemiz lazım. Pandemi sürecinden sonra gıdaya hakim olanın dünyaya hakim olacağını gördük. Daha çok çalışmak ve daha çok üretmemiz lazım. Aksaray toprak bütünlüğü ile Türkiye'de konumlandığı yer ile ülkemizin gözbebeği olacak bir şehir." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise projeyle 7 yıl vadeli 200 bin liraya kadar sıfır faizle üreticilere destek verildiğini ifade etti.

Amaçlarının köylüleri küçükbaş hayvan sahibi yapıp onları üretime dahil etmek olduğunu vurgulayan Saklav, "Böylelikle kırsaldan kente göçü önleyeceğiz. Proje sonunda ise kentteki küçükbaş hayvan sayısını 1,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Projenin ilk etabından 603 kişi yararlandı. Yaklaşık 49 bin hayvan alınarak üreticilerimize teslim edildi. Proje sayesinde hayvan sayımızı yüzde 12 artarak 1 milyon 100 bine çıkardık." dedi.



Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk de projenin ilk kısmından yetiştiricilerin çok memnun olduğunu ikinci kısım içinde gerekli başvuruları yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, beraberindekiler ile protokolü imzaladı.

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