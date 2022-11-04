Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Aksaray'daki ailesine acı haber verildi

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AKSARAY (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucunda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, Akçağlayan'ın (30) babası Nurettin Akçağlayan'ın, Taşpazar Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

İki yıllık evli olan Akçağlayan'ın 5 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

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