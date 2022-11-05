Aksaray'da tırdan mazot çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da park halindeki tırdan mazot çalarken yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde tırlardan mazot hırsızlığı yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki bir tırın çevresinde gezinen kişinin durumundan şüphelendi.

Yaptıkları kontrolde tırdan kurulan düzenekle minibüse mazot aktarıldığını tespit eden ekipler, şüpheli Mustafa D'yi (33) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin mazot yüklü bidonları minibüse yükleyip bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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