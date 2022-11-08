Aksaray'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, B.G. (27) ve M.Y'yi (22) belirlenen adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, iki kişinin motosikletleri alarak bölgeden uzaklaşması yer aldı.