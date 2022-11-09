Aksaray Valisi Aydoğdu'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, şanlı Türk tarihinin en büyük askeri ve siyasi dehalarından biri olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:



"Atatürk'ü sadece onun yolundan giden bizler değil, aynı zamanda taraflı tarafsız, hatta savaş meydanlarında yendiği yabancılar bile hakkını teslim etmişler, azami derece saygı göstermişlerdir. Devlet adamlığı, bilgisi, görgüsü, tevazusu ile yediden yetmişe herkesin gönlüne de girebilmiştir. Onun içindir ki bugün, bizimle birlikte dünyanın neresinde olursa olsun bütün mazlumlar bu hüznü yüreklerinin derinliğinde yaşıyor. Elbette her canlının ömrü sınırlıdır. Ancak büyük liderler, fikirleri ve eserleriyle yaşamaya devam ederler. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 84'üncü yılında, Cumhuriyetimizin banisi, Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz."



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