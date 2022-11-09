Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Berşan Göktaş (20), müdahaleye rağmen 6 Kasım'da hayatını kaybetti.

Gelişim geriliği hastalığı bulunan ve askere gitmek için uğraş veren Göktaş'ın, 5 Ocak 2023'de askerliğe çağrıldığı ancak hastanede yattığı için söylenemediği öğrenildi.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın görüntülerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpması yer aldı.

Zait P. (27) idaresindeki 68 DZ 003 plakalı otomobil, 3 Ekim'de,Terminal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Berşan Göktaş'a (20) çarpmış, kazada Göktaş ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan sürücü Zait P, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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