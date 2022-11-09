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Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

AA

Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zait P. (27) idaresindeki 68 DZ 003 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Terminal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Berşan Göktaş'a (20) çarptı.

Kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Göktaş, müdahaleye rağmen 6 Kasım'da hayatını kaybetti.

Gelişim geriliği bulunan ve askere gitmeyi çok isteyen Göktaş'ın, 5 Ocak 2023'de askerliğe çağrıldığı ancak hastanede yattığı için söylenemediği öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın görüntülerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobilin çarpması yer aldı.

Öte yandan gözaltına alınan sürücü Zait P, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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