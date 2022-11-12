Aksaray'da elektrik direği için açılan çukura düşen çocuğu AFAD ekipleri kurtardı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da düştüğü elektrik direği çukurundan kurtarılan 12 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Helvadere beldesinde ikamet eden Eren E, elektrik direği için açılan çukura düştü.

Çocuğu çıkaramayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD ekipleri bölgeye giderek yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen çocuk için kurtarma çalışması başlattı.

Çukurun yan tarafını iş makinesiyle kazan ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

Kolunda ve bacağında kırık oluşan Eren E, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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