Salon: Aksaray
Hakemler: İlhan Burhan, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Rahimova, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Klimets)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal)
Setler: 25-19, 27-25, 25-18
Süre: 83 dakika (27, 33, 23)
AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftası açılış mücadelesinde Kuzeyboru, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.