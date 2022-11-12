Buhar Makinesini Kim İcat Etti?

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Salon: Aksaray

Hakemler: İlhan Burhan, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Rahimova, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Klimets)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal)

Setler: 25-19, 27-25, 25-18

Süre: 83 dakika (27, 33, 23)





AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftası açılış mücadelesinde Kuzeyboru, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

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